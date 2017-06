Declaratia neasteptata a lui Daum dupa umilinta cu Polonia: "Sa-l facem pe Lewandowski roman!" De ce nu mai crede in calificare

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

Invinsa in Polonia cu 3-1, Romania are sanse minime sa obtina calificarea la Campionatul Mondial din Rusia.

"Dupa meci le-am spus cuvinte calde pentru ca dupa o infrangere, critica nu ar fi avut niciun sens. Trebuie sa astepti mereu 24 de ore pana le spui ce au gresit pentru ca in anumite situatii poti fi prea critic si e important sa tinem echipa unita" a spus selectionerul Daum.

Intrebat despre Robert Lewandowski, cel care i-a marcat 5 goluri in 2 meciuri nationalei Romaniei si are 11 goluri in grupa de calificare in timp ce nationala lui Daum a marcat de doar 7 ori in 6 meciuri, Daum a avut un raspuns neasteptat: "Trebuie sa-l facem pe Lewandowski roman!" a fost reactia lui Daum.

"Daca o luam matematic, daca invingem tot pana la final putem obtine locul 2. Dar cred ca ar fi prea putine puncte pentru ca locul 2 sa ajunga in playoff. Ar trebui sa ne concentram pe formarea unei noi echipe" a mai spus Daum.