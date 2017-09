Declaratia BIZARA a lui Chiriches inaintea meciului cu Muntenegru: "Daca aveam sanse de calificare, simteam si noi ceva. Asa..."

Chiriches e resemnat in privinta sanselor nationalei de a mai prinde Mondialul pe ultima suta de metri.

Dupa ce anuntase ca Romania e OUT din cursa pentru CM si la finalul meciului cu Armenia, Chiriches lasa inca o data de inteles ca fotbalistii nu mai cred nici macar in sansele teoretice pe care le mai au. Capitanul Romaniei se delimiteaza de Daum si spune ca

"Nu mai e o presiune foarte mare pe noi, daca am fi fost aproape de calificare am fi simtit ceva, dar acum trebuie sa luam fiecare joc in parte, sa cream o mentalitate de invingatori. Jucatorii nu au simtit aceasta presiune care a fost pe selectioner, orice jucator care vine la echipa nationala vine pentru a reprezenta echipa nationala, nu pentru a reprezenta antrenorul.

Maxim a avut o rabufnire, a fost injurat la incalzire si de aceea a avut acea reactie. Dupa meci a inteles ca a gresit, si-a cerut scuze. Noi nu ne mai facem calcule. Victoria Danemarcei cu Polonia si a Muntenegrului in Kazahstan ne-au taiat din sanse. Incercam sa practicam un joc bun si sa castigam. Nu stiu cu ce echipa vom juca maine, asta cred ca trebuie sa intrebati antrenorul, el face tactica pentru joc", a spus Chiciches.