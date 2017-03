De la Grupa Mortii la GRUPA MORTILOR! Cele 3 nationale URIASE care pot vedea mondialul la TV, langa Romania

Nu doar Romania are probleme in aceste preliminarii, dar si alte echipe cu nume din fotbal.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Daca rateaza mondialul, romanii pot sa-si faca propria grupa de mondial. Doar ca de data aceasta, Grupa Mortii se poate transforma in "grupa mortilor".

In grupa amicala a Romaniei, adversarele noastre ar putea fi nume uriase din fotbal.

Olanda - se afla pe locul 4 in grupa cu Franta, Suedia, Bulgaria, Belarus si Luxemburg, cu 7 puncte in 5 meciuri.

Argentina - e pe locul 5 in grupa de calificare la Mondial, la un punct de locul 4, ultimul care o poate trimite in Rusia.

Turcia - A strans doar 8 puncte in 5 meciuri, in grupa cu Croatia, Islanda, Ucraina, Finlanda si Kosovo si este abia pe locul 4 in acest moment.