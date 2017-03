De la Cluj, Romania se poate muta pe noua arena de lux din Craiova! Ce zice Burleanu despre viitorul lui Daum

Burleanu vorbeste despre viitorul selectionerului Daum, dar si despre mutarea nationalei pe stadionul din Craiova.

Presedintele FRF a declarat dupa egalul, 0-0, cu Danemarca din preliminariile pentru Mondial:

"E un pas gresit, puteam sa beneficiem si de pasul gresit facut de Muntenegru cu Polonia, dar si de victoria Armeniei. Atat am putut, e un rezultat corect, pentru ca pe final putem sa pierdem. Asta este valoarea noastra astazi, trebuie sa muncim mult ca valoarea sa creasca pe viitor. Am avut cei mai buni jucatori la lot, ne-au lipsit Bogdan Stancu si Florin Andone, dar pana la urma am avut cei mai buni jucatori selectionati."

"Eu vreau sa le multumesc suporterilor ca am beneficiat de sustinerea lor si pentru ca nu am avut parte de petarde, fumigene, lucruri care ne-ar fi dus ca meciul urmator sa il jucam fara suporteri"

"Trebuie sa credem pana la ultimul meci. Va fi decisiv in Danemarca, la ultimul meci, dar toate meciurile de pana atunci vor fi niste finale"

"Ne-au lipsit viteza, forta si norocul. Am avut doua ocazii prin Keseru, dar am avut ghinion"

"Daum are in continuare toata sustinerea noastra. Urmatorul meci la Craiova? Nu avem prea multe informatii acum in ceea ce priveste situatia stadionului din Craiova, trebuie sa avem stadionul finalizat pentru ca apoi sa solicitam o vizita oficiala din partea UEFA. In mod cert anul acesta vrem sa jucam un meci la Craiova", a declarat Burleanu.