'De ce iubiti fotbalul, domnule Lucescu?' Raspunsul GENIAL dat de cel mai mare antrenor roman

Mircea Lucescu se intoarce in Romania ca adversar al nationalei. Va conduce Turcia la Cluj, in meciul transmis joi de PRO TV de la 20:15.

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Cu cateva zile inaintea meciului, Lucescu a luat parte la o actiune UEFA in Elvetia. Selectionerul Turciei a vorbit la Nyon despre cum l-a ajutat fotbalul sa depaseasca bariera neintregrarii sociale in copilarie.

"Am copilarit intr-o familie extrem de saraca, nu mi-a dat niciun fel de posibilitati sa am alt fel de preocupari. Iar singura modalitate de a ma juca, de a strange relatii cu ceilalti copii a fost fotbalul. Fotbalul te ajuta in relatiile acestea sociale extraordinar de mult. Copiii se imprietenesc imediat in jocul de fotbal. Acolo unde exista adversitate intre niste copii, in momentul in care le dai o minge devin cei mai buni prieteni. Pentru ca sunt obligati sa colaboreze, sunt obligati sa fie prieteni, sunt obligati sa se imbratiseze dupa meci, sau simt aceasta emotie extrem de puternica.

Nu stiu, din copilarie nu imi aduc aminte de un alt joc care sa fie atat de altruist, atat de prietenesc, care sa ii faca pe cei care il practica sa fie atat de prieteni, atat de apropiati. Cred ca asta a determinat toata cariera mea dupa aceea. Aceasta bucurie de a juca fotbal. M-a format ca om dupa aceea, pentru ca datorita acestei pasiuni am reusit sa ma dezvolt in toate celelalte activitati pe care le-am mai facut", a spus Lucescu pentru UEFA.

Jucatorii i-au vandut cel mai important secret. L-au invatat cum sa-si pastreze tineretea. :)

"De la ei am invatat sa fiu mereu tanar. Am lucrat cu atatia jucatori tineri inca de la 30-31 de ani, cand am devenit antrenor. Am reusit sa mentim acest spirit tineresc in tot comportamentul meu. Fotbalistii m-au obligat sa fac asta prin modul in care tratau viata si bucuria de a trai, de a juca, de a se comporta. Ei mi-au dat foarte mult. Cred ca ei mi-au dat mai mult decat le-am dat eu din acest punct de vedere, bucuria aceasta de a trai. Tinerii sunt bucuria vietii noastre. Ei au reusit sa ma tina la acest nivel de tinerete si de optimism", a explicat Lucescu.