"De 6 luni tot aud intrebarea asta, am si eu limitele mele!" Ce a spus Daum dupa ce a fost intrebat IAR daca isi da demisia

Daum nu mai vrea sa fie intrebat despre demisie pana la meciul de maine: "Am auzit incontinuu despre asta de 6 luni incoace."

Selectionerul nu e suparat pe capitanul Chiriches, care a criticat stilul de joc al Romaniei dupa 1-0 cu Armenia.

"E o situatie dificila, dar nu stim ce-o sa se intample dupa urmatorul joc. Important e sa putem spune la final ca am facut tot ce-am putut ca sa ne calificam.

Il cunosc foarte bine pe Jovetic, am vrut sa-l aduc la Koln cand avea 16 ani. Inca de cand era un copil vedeai la el faptul ca va ajunge un mare fotbalist. Vom fi atenti la el, dar trebuie sa fim la fel de pregatiti pentru toti ceilalti adversari pe care ii vom avea. Cred ca Muntenegrul e o echipa echilibrata, pot avea un joc de pressing, un joc de atac bun, stiu sa se si apere, cum s-a intamplat la Cluj.

Nu ne uitam inapoi, vrem sa invatam din ceea ce am trait. Nu vreau sa-mi imaginez cum ar fi aratat campania noastra de calificare daca Stanciu marca din penalty la Cluj, in primul meci. Nu conteaza ce a fost ieri, conteaza ce se intampla acum!

Raspund de jumatate de an la intrebarea legata de demisie. Sunt motivat, nimic nu s-a schimbat. Dupa meciul de maine vom vedea ce se va intampla, am spus ca sunt niste limite si pentru mine. In momentul asta ma gandesc la meciul de maine.

Ii incurajez pe jucatori sa-si asume responsabilitati, mereu fac asta, ii incurajez sa se exprime. Fiecare trebuie sa spuna ce simte, ce gandeste. Chiriches a spus ce a crezut el dupa meciul cu Armenia, nu trebuie sa gandim cu totii la fel!"