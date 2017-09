Daum, zborul final! "Daca eram mai tanar, poate ramaneam sa antrenez o echipa de club in Romania!" Pe cine propune selectioner

Christoph Daum a plecat in aceasta dupa amiaza din Romania.

Daum si-a reziliat ieri contractul cu Federatia, iar astazi a plecat in Germania.

"Daca eram mai tanar, poate ramaneam sa antrenez o echipa de club in Romania. Asa, cred ca ma voi orienta spre alte tari", le-a spus Daum jurnalistilor pe aeroport.

Cand a fost intrebat pe cine ar propune la nationala in locul sau, neamtul nu a stat pe ganduri: "Ionut Badea e o varianta foarte buna."

In ciuda experientei de la echipa nationala, si a numeroaselor critici, Daum spune ca pleaca cu o impresie buna despre tara noastra.

"A fost o onoare sa lucrez pentru aceasta tara. Sunt extrem de dezamagit ca nu m-am ridicat la inaltimea asteptarilor."

"Vreau sa ma intorc in vacante aici, sa merg in Moldova sau in Transilvania.", a mai spus Daum.