'Daum trebuie lasat pana la capat. Avem sanse de calificare la Mondial!' Mesajul lui Hagi pentru nationala

Hagi nu crede ca demiterea lui Daum ar fi o solutie pentru echipa nationala.

Antrenorul Viitorului il sustine in continuare pe selectioner si spune ca Daum trebuie lasat sa-si incheie contractul cu Federatia. Hagi cere insa obiective clare din partea FRF.

"Trebuie sa incepem sa avem rezultate. Pana la urma, in joc e Romania. Numai rezultatele bune, pozitive, aduc incredere, curaj, liniste. Asta e singura mea preocupare. Trebuie sa ne concentram pe asta, pe rezultatele bune. E o imagine pe care ne-o facem in Europa. Succesul iti garanteaza liniste, iti aduce incredere. Romania are cel putin 15 jucatori care o pot face sa spere ca se lupta pentru calificarea la turneele finale. Mi se pare ca rezultatele sunt putin neglijate, nu mai avem obiectivul de a face rezultate si, automat, pierdem mult.

Rezultatul din Muntenegru - Polonia e bun pentru noi, sanse de calificare sunt. De acum trebuie sa jucam sa castigam, sa avem personalitate, trebuie sa castigam. Nu s-a pierdut foarte mult, sanse sunt in continuare. Ai de castigat in deplasare, iti trebuie o abordare ofensiva, risc. Cei de la nationala trebuie sa se gandeasca la asta. Venim de la un turneu final, ar fi fantastic sa mergem la inca un turneu final. Daca nu, intra alte lucruri in sufletele oamenilor si va fi greu", a spus Hagi.