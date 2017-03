"Daum stia asta despre Keseru inainte sa-l cheme la nationala! Trebuie sa fie schimbat"

Marica il critica pe Daum pentru rezultatele nationalei.

"Dupa parerea mea se impune schimbarea selectionerului. Eu am fost un sustinator al lui Daum, dar nu vad acea schimbare de care se vorbeste. Ne mintim ca va fi bine, dar nu vad nicio schimbare. Nu e intamplator ca Daum era iesit din calculele tuturor de cativa ani. Rabdarea are si ea limitele ei. Nu stiu de ce ar mai continua daca nu merge la Mondiale. Un antrenor roman ar fi putut face mai mult decat Daum. Avem antrenori romani care ii pot lua locul in orice moment la nationala. Ideea de joc e o problema, eu nu prea vad ce jucam", a spus Marica.

Intrebat daca ar trebuie sa fie o schimare si la conducerea Federatiei Romane de Fotbal, Marica a raspuns: Se spune ca pestele... (n.r. - pestele de la cap de impute). E o problema. Ma feresc sa folosesc cuvinte urate. Ei incearca dar nu vad decat promisiuni. Vad o campanie foarte buna de promovare, dar nu vad o strategie cu cluburile, o implicare la nivel inalt. Vad doar promisiuni care nu schimba cu nimic fotbalul romanesc".

Ciprian Marica s-a aratat deranjat de declaratia selectionerului coform careia Keseru este ajutat de jucatorii brazilieni sa marcheze multe goluri in campionatul Bulgariei: "M-a deranjat si declaratia lui Daum care a spus ca golurile lui Keseru le fac brazilienii in Bulgaria. Pai stia asta dinainte de convocare, nu cred ca trebuie gasit Keseru tap ispasitor".

Fostul atacant a afirmat ca nu s-ar pripi cu prelungirea contractului lui Christoph Daum. "Cred ca nationala ne-a dezamagit pe toti, dar avem in continuare sanse matematice sa ne calificam chiar si daca vom pierde in Polonia. Ceea ce e trist este ca vedem un antrenor care testeaza foarte multe sisteme, dar care are in continuare probleme de adaptare. Nu se vede o idee clara in jocul nostru si asta e cel mai ingrijorator. Am inteles ca se doreste prelungirea contractului, dar eu nu m-as pripi. Cert e ca Romania trebuie sa arate altfel, o alta fata. Pe langa faptul ca nu inscriem, nu aratam o idee de joc, nu tinem de minge. in ritmul asta e greu sa ne calificam", a precizat Marica.

Ciprian Marica asteapta o reactie din partea Stelei in derbiul cu Dinamo, dupa ce "ros-albii" au dominat ultimele intalniri: "Toti asteptam o partida frumoasa pentru ca Dinamo domina derbiul in ultima vreme si asteptam o reactie si din partea Stelei. Cred ca vom vedea o partida altfel pana acum. Echipa care va gestiona mai bine presiunea va castiga. Reghecampf a demonstrat ca poate face treaba la echipa, ca are forta sa schimbe ceva".