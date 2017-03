'Daum se DESCALIFICA! Noi ce avem? Vorbeste impotriva romanilor!' Atac DEZLANTUIT la selectioner

Declaratia data de Daum la finalul meciului cu Danemarca l-a infuriat pe Florin Prunea.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra!

Fostul jucator al nationalei crede ca Daum si-a pierdut increderea in jucatorii romani.

"Valoarea jucatorilor nostri ne putea face sa speram la mai mult de la meciul cu Danemarca, suntem mai buni ca ei! Nu am inteles de ce aceasta cadere fizica la echipa nationala. Aici e treaba antrenorilor. Restul sunt ocupati sa plece pe afara, sa-si dea prime de sute de mii. Keseru e golgeterul Bulgariei. Cand Daum spune ca sunt brazilienii care-i dau pase lui Keseru ca sa fie golgeter arata ca nu are incredere in jucatorii pe care-i selectioneaza. Nu e un lucru bun, mai ales ca mai sunt sanse de calificare.

El poza intr-un om calm, dar cu aceasta declaratie se descalifica in fata jucatorilor romani! Jucatorii romani ce au? E o declaratie data impotriva jucatorilor romani, nu e in regula. E fara precedent! N-am mai auzit sa spuna un selectioner asa ceva", a spus Prunea la Sport.ro.