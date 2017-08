Daum s-a RAZGANDIT: "Pot sa plec acum de la nationala!" Cele doua variante anuntate de selectioner

Daum nu mai este sigur ca ramane la nationala dupa terminarea calificarilor la Cupa Mondiala.

Iintrebat daca va continua dupa incheierea preliminariilor CM din Rusia, tehnicianul german a raspuns: "Nu depinde de mine, contractul meu se termina la finalul acestui an. Vom vorbi despre contract. Am discutat cu membrii Comisiei Tehnice si ar trebui sa facem astfel de rapoarte mai des, pentru o mai buna intelegere privind ce fac antrenorii de la juniori, de la tineret, de la echipa A. Marcel Puscas a spus: <Ce discutam noi, aici? Sunt numai doua optiuni, sa ne oprim acum si sa aducem un nou selectioner sau sa continuam>. Cred ca presedintele va asculta parerile comitetelor, isi va forma o opinie si apoi va decide. Daca ma intrebati pe mine, sunt doua variante: sa ne oprim chiar acum sau sa continuam pana in 2020."

Daum s-a intalnit, marti, cu membrii Comitetului Executi al FRF, carora le-a prezentat activitatea sa la nationala.

"Cred ca este important pentru membrii Comitetului Executv sa aiba un <feedback> despre conceptul lui Christoph Daum. Cum innoim lucruile in si in jurul echipei nationale, care este structura organizatorica, responsabilitatile care sunt, cum merge acest proces, sa aiba o imagine de ansamblu mai buna asupra muncii noastre, a planificarii.

Vrem sa mergem mai departe cu innoirea acestei echipe, obtinand rezultate mai bune, performante poate la fel cum am vazut in meciul cu Chile, care a fost pentru mine pimul <feedback> pozitiv ca se dezvolta ceva. A fost doar un meci, dar mi-a dat o perspectiva optimista despre viitorul echipei nationale a Romaniei cu privire la performanta si rezultate.

Asta am discutat si cred ca toata lumea intelege acum acest proces, care are nevoie de mai mult timp, de un pic de rabdare. stiu ca toata lumea vrea totul ieri sau astazi si ar fi fost mai fericita si satisfacuta daca aveam patru pucnte in plus. Eu inca sunt increzator in acest proces de innoire si am explicat cat de clar am putut ceea ce dorim sa facem in urmatoarele luni cu echipa nationala si cu jucatorii in plan individual. Am avut un raspuns excelent pentru ca toate intrebarile care mi s-au pus au aratat ca m-au umarit cu adevarat.

Au urmarit si au intrebat lucruri specifice despre ce inseamna sa instaurezi standarde inalte de performanta, sa construiesti o echipa in jurul echipei, coordonarea nu numai intre jucatori, ci si intre membrii stafului. Cred ca acum au o mai buna intelegere cu privire la ceea ce inseamna adaptarea pas cu pas la un stil de perfromanta vest-european", a spus Daum.

Intrebat daca s-a gandit sa renunte la nationala Romaniei, selectionerul a raspuns: "Ca antrenor trebuie sa fii optimist, dar sunt situatii cand indoiala vine, <e calea corecta, ce poti face mai bine?>, treci printr-un proces de autocitica. Nu sunt aici ca sa am un loc de munca, sunt aici ca sa dezvolt fotbalul romanesc. Pe de alta parte, e nevoie de cele mai bune rezultate. Asa este, ma gandesc si eu in unele momente ce pot sa fac mai bune. Meciul cu Chile mi-a aratat ca merita sa continui si sa construiesc o noua echipa. Avem jucatori cu potential. Eu imi voi respecta contractul, celelalte lucruri nu sunt in controlul meu."

Daum pleaca la Munchen, pentur a-l urmari pe Vlad Chiriches jucand pentru Napoli la Audi Cup, apoi selectionerul se va deplasa in Spania, pentru a vedea echipa Dinamo in returul cu Athletic Bilbao.

"Plec la Audi Cup, la Munchen, unde ma voi intalni cu Vlad Chiriches, este un jucator foarte important pentru mine. Sunt mai importante relatii personale cu un jucator decat datele pe care le avem despre el. De la Munchen plec direct la Bilbao, pentru a o vedea pe Dinamo, cum se va comporta in acest meci european, pentru ca e un nivel diferit de cel din campionatul intern. Asta ma va ajuta sa selectionez jucatorii potriviti pentru nationala", a explicat el.

Comisia tehnica a prezentat, marti, membrilor Comitetului Executiv al FRF raportul activitatii echipei nationale de seniori conduse de selectionerul Christoph Daum.

La 19 iulie, Daum le-a prezentat activitatea sa la conducerea echipei nationale membrilor Comisiei Tehnice a FRF, dupa ce presedintele FRF, Razvan Burleanu, a cerut "o procedura de analiza" in privinta selectionerului.

"In privinta domnului Daum suntem intr-o procedura in momentul de fata de analiza. Se va termina cat mai repede posibil. Dupa ce o sa avem aceasta analiza, e un dublu filtru, la nivel de Comisie Tehnica si apoi la nivel de Comitet Executiv, o sa putem raspunde acestei intrebari", a afirmat Burleanu, intrebat fiind, la 10 iulie, daca ia in calcul despartirea de Daum.