Daum s-a intalnit in sfarsit cu Reghecampf! Ce mesaj CLAR i-a transmis antrenorul Stelei

Christoph Daum a reusit in sfarsit sa stea de vorba cu antrenorul Stelei.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Daum dezvaluie ca a reusit in sfarsit sa stea de vorba cu Reghecampf, in cantonamentul Stelei din Antalya. Reghecampf a refuzat timp de jumatate de an sa se intalneasca cu selectionerul nationalei, cu care a avut mai multe schimburi de replici prin intermediul mass-media. Cei doi au facut pace acum, iar Laurentiu Reghecampf a promis sa sprijine echipa nationala.

"A fost un dialog foarte prietenesc, deschis, a si durat destul de mult. Reghecampf mi-a explicat multe lucruri care posibil au fost alterate de mass-media. Mi-a semnalat foarte clar sustinerea pentru echipa nationala, ceea ce a facut intotdeauna", spune Daum pentru Dolce.

Daum anunta ca isi pune baza in Denis Alibec, noul atacant al Stelei.



"In suprafata de pedeapsa, Denis Alibec devine extrem de periculos. Acolo sunt, de fapt, atuurile sale, la finalizare. Este un atacant de careu, care acum, la Steaua, va fi sub o presiune mare", declara selectionerul.