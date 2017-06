Daum, OUT de la nationala Romaniei dupa ratarea calificarii la Mondial! Cele SASE variante pentru inlocuirea lui

Doar asa ne apropiem de Mondial! Marti, 13 iunie, 21:00 Romania - Chile, in direct la PRO TV! Bucurati-va de fotbal!

6 puncte in 6 meciuri! Din pacate pentru echipa nationala, Christoph Daum intra in istorie cu cea mai slaba campanie de calificare! Iar Romania are sanse maxime sa rateze al 5-lea Campionat Mondial consecutiv!

Chiar daca Daum a incercat sa vina cu propriile idei si sa aduca lucruri diferite la nationala, rezultatele au fost foarte slabe iar sansele ca pe viitor sa fie ales un nou selectioner strain, ale carui alegeri in ceea ce priveste selectia sa nu poata fi puse la indoiala din diferite motive, sunt minime.

Din informatiile www.sport.ro, Daum nu va ramane dupa ratarea acestei campanii de calificare iar nationala va avea un nou selectioner pentru preliminariile de la Euro 2020. Iar pe lista sunt 6 nume de antrenori, toti romani.

Costel Galca, Cosmin Contra, Cosmin Olaroiu, Dan Petrescu, Marius Sumudica si Mircea Lucescu sunt variantele cele mai probabile!