"Daum nu are nimic cu Alibec! Dimpotriva!" Dezvaluirea facuta de secundul echipei nationale

Ionut Badea spune ca ar trebui adus un alt selectioner in acest moment daca nu exista intentia de a se continua cu Daum si staff-ul sau.

Antrenorul secund al echipei nationale Ionut Badea considera ca actualul staf al primei reprezentative ar trebui sa plece in acest moment daca nu i se va prelungi contractul cu FRF, pentru a lasa un timp mai mare de adaptare viitorului selectioner.

"In mod normal, daca nu se continua cu acest staf pentru 2020, ar trebui sa se intrerupa (n.r. - colaborarea). De ce? Pentru ca urmatrul antrenor sa aiba o perioada de adaptare mai lunga decat a avut acest staf. Asta gandesc şi mi se pare normal ca, in conditiile in care nu vom continua in aceasta formula, ar trebui sa vina altcineva pentru 2020", a declarat Badea, la Digi Sport.

Badea a explicat neconvocarea lui Denis Alibec la ultimele meciuri ale nationalei prin faptul ca atacantul FCSB nu munceşte pentru echipa.

"Christoph Daum nu are nimic cu Alibec. Dimpotriva, a vorbit mereu la superlativ despre el. E un jucator cu o extraordinar de mare calitate pentru atac. Singurul lucru pe care nu l-a pus prea mult in evidenta este munca sa pentru echipa. La echipa sa de club, multi jucatori alearga pentru el. Am observat la Denis ca, dupa ce nu a fost convocat, imediat a avut acele doua meciuri cu Sporting, de puteai sa spui ca este un alt jucator", a spus Badea.

Antrenorul secund s-a plans şi el de lipsa de valoare a generatiei actuale de jucatori, care nu poate forma o echipa nationala competitiva pe plan international.

"Echipa nationala este produsul a tot ceea ce s-a intamplat pe parcursul mai multor ani. Nu putem spune ca ce avem acum am pus bazele acum doi ani. Nu, sunt ani multi in spate, in care nu s-a facut nimic, iar acum suntem <beneficiarii> unei echipe care nu poate fi competitiva la nivel international", a precizat el.

