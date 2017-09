Daum n-a mai rezistat. Primul atac la persoana al selectionerului: "E incredibil ce a spus, e incredibil! Minciuni!"

Christoph Daum a sosit astazi in Romania pentru a discuta rezilierea contractului cu FRF. Pe aeroport, el s-a descarcat si la adresa lui Iuliu Muresan, dupa ce presedintele FRF a afirmat ca Daum i-ar fi spus lui Deac ca nu il va folosi pentru ca e prea batran.

Iuliu Muresan a afirmat in aceasta saptamana ca selectionerul Christoph Daum i-a spus lui Ciprian Deac in cantonamentul nationalei ca nu il va folosi pentru ca este prea batran. Fotbalistul de 31 de ani a fost chemat la lot, dar nu a bifat niciun minut in dubla cu Armenia si Kazahstan.

Astazi, la revenirea in tara, Christoph Daum a tinut sa ii raspunda lui Iuliu Muresan, acuzandu-l pe acesta ca minte.

"E incredibil ce a spus presedintele lui CFR, ca as fi zis eu ca Deac e prea batran. E incredibil! De ce trebuie mereu sa ma apar impotriva minciunilor?! I-am spus lui Ciprian ca ne bazam pe el, chiar daca e mai mare ca varsta", a spus Daum.