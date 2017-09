Daum are varianta, dupa ratarea calificarii la CM! Ce nationala l-a trecut pe lista dupa esecul din preliminarii

Daum nu merge la Cupa Mondiala cu Romania si are sanse mari sa plece la terminarea preliminariilor.

Contractul lui Daum se incheie in noiembrie, moment in care FRF va alege alt selectioner. Cel putin asa ar fi normal, dupa valul de declaratii de dupa ratarea calificarii la Cupa Monala. Mesajul lui Razvan Burleanu a fost clar: "Am gresit ca l-am adus pe Daum!", a spus presedintele FRF.

Daum are deja o varianta pentru preliminariile EURo 2020. E trecut pe lista austriecilor pentru inlocuirea lui Marcel Koller. Site-ul Heute.at scrie ca Daum nu este principalul favorit pentru post, iar intr-un sondaj pe site, austriecii ii acorda doar 2% din voturi pentru preluarea nationalei Austriei, care va privi si ea Cupa Mondiala din Rusia la TV. Austriecii vor ca Marcel Koller sa ramana, insa favoritul lor pentru inlocuire este Andreas Herzog, fost jucator al lui Bayern, antrenor secut in trecut la nationala austriaca, dar si la nationala Statelor Unite.

Austria oocupa locul 4 in grupa de calificare la CM, cu 9 puncte, sub Irlanda, Tara Galilor si Serbia.

Daum a mai avut oferte din lumea araba in vara, insa le-a refuzat deoarece Romania inca mai avea sanse la calificare.