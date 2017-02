Daum a primit oferta de a lasa nationala Romaniei pentru "bani foarte multi". Ce raspuns a dat

Astazi, 21:45, IN DIRECT la Sport.ro | Superbatalie in Liga Campionilor: City si Guardiola, impotriva lui Falcao si Monaco

Selectionerul german al echipei nationale, Christoph Daum, a fost ofertat in aceasta iarna de oameni "dintr-o zona cu foarte multi bani". Este dezvaluirea facuta de secundul acestuia, Ionut Badea.

Daum a fost ofertat in aceasta perioada si curtat pentru a parasi echipa nationala a Romaniei, insa a refuzat contractul, a spus Badea pentru Prosport.

"Christoph Daum a avut o oferta dintr-o zona cu foarte multi bani. Chiar acum, in iarna, dar a refuzat. Nu pot sa ofer mai multe detalii", a spus Ionut Badea, citat de Prosport.

Daum a condus Romania in patru meciuri din preliminariile pentru CM 2018. Romania ocupa in prezent locul 4 in grupa E, cu 5 puncte. Lider este Polonia, cu 10 puncte.

Urmatoarea partida a echipei nationale este programata pe 26 martie, impotriva Danemarcei.