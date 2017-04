Dan Petrescu anunta ca a fost chemat in locul lui Daum! Singura conditie ca sa acccepte sa devina selectioner

Dan Petrescu ar putea fi varianta pentru inlocuirea lui Christopher Daum daca acesta pleaca de la echipa nationala.

Antrenorul formatiei Al Nasr, Dan Petrescu, a declarat ca a fost intrebat "din Romania" daca ar accepta sa preia conducerea tehnica a primei reprezentative, dupa ce incheie intelegerea cu echipa din Emiratele Arabe Unite, in vara, informeaza Gulf News.

"Toata lumea stie ca in iunie termin contractul aici si din Romania am fost intrebat daca as lua in considerare sa merg acolo, deoarece rezultatele (n.r. - echipei nationale) nu sunt foarte bune. Dar am spus ca prioritatea mea este Al Nasr. Daca Al Nasr vrea sa stau, voi ramane, daca nu, bineinteles ca as fi interesat, pentru ca sunt antrenor si vreau sa antrenez, nu sa stau acasa", a declarat Petrescu.

Tehnicianul roman a preluat pe Al Nasr la finalul lunii octombrie 2016, inlocuindu-l pe sarbul Ivan Jovanovici. Al Nasr era atunci pe lcoul 9, iar acum este pe locul 6, dar are sanse mici de a termina in Top 4.

Totusi, echipa lui Dan Petrescu mai are posibilitatea de a se califica in Liga Campionilor Asiei, daca va castiga Cupa Presedintelui. Al Nasr va intalni pe Hatta, la 20 aprilie, in semifinale. Un succes in aceasta competitie ar insemna, potrivit gulfnews.com, o prelungire a intelegerii antrenorului roman.

Sursa: News.ro