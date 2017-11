"Daca-i dau gol Portugaliei, ma bucur ca Ronaldo". Tricolorii mici, gata de marea batalie cu urmasii lui Ronaldo, pentru EURO U21

"Poate o sa ma bucur ca Ronaldo daca-i dau gol Portugaliei", spune stelistul Man. Primii in grupa de la tineret, romanii vor fi urmariti de Porto, Benfica si Sporting.

Contra, Lobont si Trica au fost la EURO cu nationala de tineret in 1998, anul in care s-au nascut Man, Coman si Ianis Hagi, actualii lideri ai echipei. Romania joaca derbyul pentru calificare cu Portugalia.

"Portugalia? Mie imi place campionatul Spaniei, acolo mi-as dori sa joc", spune Dennis Man.

Jucator de baza in nationala U21, Dragos Nedelcu are doua dorinte: titlul cu Steaua si calificarea la EURO. "Voi lupta pentru amandoua", spune el.

Nedelcearu e singurul dinamovist chemat la tineret. A fost iertat dupa betia din Moldova.

"Normal ca m am gandit ca as putea sa ratez acest meci, dar mister are incredere in mine si sper sa nu-l dezamagesc", spune si fundasul dinamovist.

Romania intalneste Portugalia la U21 vineri seara, de la 19:00.