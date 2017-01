"Daca eu am reusit sa tin Romania in top 10, inseamna ca sunt cel mai mare antrenor din istoria PLANETEI!" Ce crede Piturca despre Daum

Victor Piturca nu crede ca Daum poarta responsabilitatea rezultatelor nationalei din preliminariile pentru Mondial si vorbeste despre misiunea germanului in drumul spre Rusia.

"Daum a fost primit foarte urat la noi in tara, a fost jignit in toate felurile, dar omul nu are nicio vina ca este selectioner si rezultatele sunt cele care sunt. Am auzit ca se spune ca Daum nu are cu cine juca.

Bai, fratilor, inseamna ca eu am fost cel mai mare antrenor din istoria acestei planete daca eu, cu aceasta echipa, am reusit tot timpul sa fiu in top si in primele 10 echipe ale lumii.

Cei care l-au adus pe Daum ar fi trebuit sa stie ca e foarte dificil sa antreneze echipa nationala. Ca selectioner, nu are experienta. Daca nu ai facut munca asta, e foarte dificil. Din punctul meu de vedere, nu exista perspective. Poate Daum va sta 4-6 ani si poate atunci isi va da seama ce inseamna munca de selectioner!", a spus Piturca la Dolce.