Cum am ratat Mondialul cu poarta goala: trei momente CHEIE care ne-au barat drumul spre Rusia

Romania a ratat si aceasta campanie de calificare

Nationala lui Contra a incheiat aseara campania de calificare pentru Campionatul Mondial din Rusia. Tricolorii au incheiat preliminariile cu o remiza la Copenhaga si cu 13 puncte. Romania ar fi putut prinde barajul daca jucatorii lui Daum, la acea data, ar fi fost mai atenti in fata portii.

Trei momente cheie petrecute chiar in startul campaniei de calificare au fost decisive pentru tricolori: penalty-ul lui Stanciu, alunecarea lui Enache si latul lui Keseru

Romania - Muntenegru 1-1. Exceptand improvizatiile lui Christoph Daum din acest meci, inerente dat fiind faptul ca era la prima sa partida pe banca nationalei, Romania ar fi putut castiga confruntarea inaugaurala. Stanciu a ratat un penalty capital in minutul 90+7.

Kazahstan - Romania 0-0. Nationala venea dupa succesul la scor obtinut cu Armenia, scor 5-0, si avea nevoie de inca o victorie pentru a-si consolida increderea in fortele propriei, forta noului selectioner si pozitia in grupa. Enache a alunecat insa in minutul 87 pe terenul sintetic de la Astana si nu a putut impinge in poarta goala o minge centratata perfect de Stancu.



Romania - Danemarca 0-0. Etapa a cincea a preliminariilor si un nou meci tare, dupa cel pierdut cu Polonia. Benzar a centrat impecabil din banda dreapta, dar Keseru a pus latul gresit din patru metri si a trimis peste poarta.

Cu cele 9 puncte, Romania ar fi terminat preliminariile cu 22 de puncte si ar fi prins barajul in locul Danermarcei.