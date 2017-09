Cum a ajuns Lobont la nationala dupa 4 ani FARA MECI JUCAT. Prima explicatie din cadrul FRF

Bogdan Lobont (39 de ani) a fost convocat la echipa nationala pentru meciurile impotriva Kazahstanului si Danemarcei, programate la inceputul lunii octombrie. Acesta nu a mai jucat de 4 ani un meci oficial.

FRF, prin vocea consilierului presedintelui Burleanu, Andrei Vochin, a oferit o prima explicatie in urma convocarii lui Bogdan Lobont, portar in varsta de 39 de ani. Vochin spune ca "decizia ii apartine in totalitate lui Mihai Stoichita". Stoichita indeplineste rolul de sef al Comisiei Tehnice a FRF.

"Convocarea lui Lobont ii apartine in totalitate Directorului Tehnic al Federatiei Romane de Fotbal. Pentru ca in acest moment Cosmin Contra nu a semnat si nu este antrenorul echipei nationale, atunci s-a luat decizia de a trimite telegrame de convocare pentru toti jucatorii eligibili", a spus Vochin la Telekomsport.

Lobont va implini 40 de ani pe 18 ianuarie. EL nu a mai jucat de 4 ani intr-un meci oficial, fiind mai mult un antrenor pentru ceilalti portari ai Romei.