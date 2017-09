Contra, "validat" si de Generatia de Aur. Reactiile a doi fosti mari jucatori romani: "A avut rezultate enorme, e un tip ok"

Cosmin Contra are sanse mari sa devina selectionerul Romaniei. FRF asteapta un raspuns de la Dan Petrescu in aceasta seara. Daca tehnicianul CFR-ului refuza, cel al lui Dinamo ia drumul nationalei.

Cosmin Contra are sanse mari sa preia nationala Romaniei, Dan Petrescu avand inca dubii. El nu vrea sa lase CFR-ul si lupta la titlu, ci sa antreneze si echipa de club, si nationala in paralel.

Vestea posibilei numiri a lui Cosmin Contra pe banca Romaniei a fost comentata si de doi fosti componenti ai Generatiei de Aur. Gica Craioveanu si Ilie Dumitrescu si-au spus parerea.

"Este un antrenor foarte bun. A fost jucator de baza al nationalei, are personalitate, a avut rezultate enorme la Poli, Petrolul si foarte bune la Getafe. Mi se pare un tip ok si este o decizie foarte buna. Este un antrenor tanar, de perspectiva si care stie cu ce se mananca fotbalul. A antrenat in cel mai bun campionat din lume. La Dinamo a luat echipa aproape afara din Play Off si a dus-o pe locul 2-3. E un antrenor care are caracter foarte tare si stie sa domine vestiarul. E greu sa gestionezi un vestiar cu 23-25 de jucatori, cum e la echipa nationala. Cosmin e capabil sa faca acest lucru", a spus Gica Craioveanu la Digisport.

"Este genul de antrenor car edomina vestiarul prin metode de lucru. E un antrenor autoritar, care se impune si vreau sa vad o echipa nationala cu atitudine. Acestea cred ca au fost criteriile: antrenori care muncesc foarte mult, care au o disciplina tactica si care se ocupa de ambele faze. A fost o lista foarte scurta. Mai erau Petrescu si Boloni, ultimul avand un plus de experienta. Daca te uiti la Contra si Petrescu, au foarte multe caracteristici in comun: autoritari in vestiar, organizare ofensiva si defensiva buna, muncesc foarte mult, au jucat la un nivel foarte inalt si cunosc si atmosfera la echipa nationala. Mi-am dorit ca unul dintre cei doi sa ajunga pe banca nationalei", a spus si Ilie Dumitrescu la Digisport.