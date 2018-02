Contra stia de intentiile lui Stancu! Prima reactie a selectionerului: "Am incercat sa-l convingem sa se razgandeasca!"

Bogdan Stancu si-a anuntat retragerea de la echipa nationala.

"Motanul", ultimul marcator al Romaniei la un turneu final, a reusit sa inscrie de 14 ori pentru nationala, fiind de altfel golgheterul echipei in activitate pana in acest moment.

Cosmin Contra a lasat de inteles ca stia de mai multa vreme de intentiile lui Stancu. Selectionerul a declarat ca a incercat in cantonamentul din iarna sa-l convinga pe Stancu sa revina asupra deciziei, insa nu a avut succes.



"Bogdan este o pierdere importanta pentru echipa nationala. Ii multumim pentru tot ce a reusit in tricoul nationalei. Am avut o discutie cu el in cantonamentul din Antalya al echipei lui de club la care a participat si antrenorul sau Paul Le Guen in care am incercat să-l convingem sa se razgandeasca. Ii dorim succes pe mai departe la echipa sa de club!", a declarat Cosmin Contra pentru site-ul frf.ro.