Contra si-a PIERDUT VOCEA dupa meciul Romaniei! A venit ragusit grav la interviu! Prima reactie dupa 3-1 cu Kazahstan

Contra a vrut sa stea tot meciul cu gura pe jucatorii Romaniei. N-a reusit decat 30 de minute. Si-a pierdut vocea dupa jumatate de ora.

"Ma bucur pentru baieti ca au inteles ca e un nou inceput. In zilele astea le-am cerut agresivitate, in multe momente am avut asta. Budescu era intr-o forma buna, l-am simtit bine si la antrenamente, ma bucur pentru ce a reusit azi. Mergem sa jucam bine si sper sa facem un meci bun in Danemarca.

Poate razbunam acea generatie din care am facut si eu parte. Sper sa avem atitudine, sa jucam fotbal! Sunt mai multe griji ca antrenor decat erau ca jucator al nationalei. Daca mergem in continuare asa si ne imbunatatim un pic momentele astea de relazare cred ca suntem pe un drum bun!", a spus Contra la TVR.