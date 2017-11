Contra, prima infrangere la nationala: "Au dat goluri pe erorile noastre!" De ce a schimbat echipa dupa meciul cu Turcia

Romania 0-3 Olanda / Cosmin Contra spune ca vede destule lucruri bune la nationala, in ciuda scorului de azi.

Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Olanda, marti, ora 21:00! Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Ratarile si erorile din aparare au dus la scorul ridicat cu Olanda spune Contra, care a preferat sa schimbe echipa castigatoare cu Turcia pentru a vedea toti jucatorii pe care ii are in vizor pentru preliminariile EURO si noua competitie Nations League, ambele la ProTV!

"Am luat goluri pe greseli foarte mari, am permis echipa Olandei sa ajunga rapid la poarta. Au avut trei ocazii si au dat 3 goluri, Asta e diferenta. Noi am avut multe ocazii, am ajuns la poarta, dar nu am inscris. De asta sunt amicale, am avut multi jucatori, vreau sa imi fac o parere despre toti jucatiorii din circuit ca sa vad pe cine ma bazez in Nations league.

Chiar daca Olanda nu a avut rezultate in ultimii ani ramane o echipa redutabila cu jucatori la echipe de top, s-a vazut si azi, jucatori ca Depay, Babel, Strootman, Daley Blind, joaca toti la echipe foarte mari.

Dar ocaziile lor au venit pe greselile noastre, apoi am avut contre, ca agresivitate am reusit sa jucam de la egal la egal. Dar golul luat rapid ne-a dat planurile peste cap. Noi am incercat, am vrut, dar nu am reusit sa o bagam in poarta.

Mi-am asumat acest risc de a baga si alti jucatori, puteam sa continui cu cei care au intrat cu Turcia, dar asa pot sa-i vad si pe ceilalti.

Vad bine nationala, chiar daca am pierdut azi, nu ne place sa pierdem, jucatorii sunt foarte tristi. Diferenta nu e asa mare, dar eu vad o nationala pe drumul cel bun, sper ca la meciul din martie sa confirmam aceasta schimbare si drumul spre bine", a spus Contra la ProTV.