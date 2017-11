Contra isi tine jucatorii in priza: "Sunt multumit, dar ERAM LA MULTE CAMPIONATE MONDIALE daca jucam doar meciuri amicale!" Ce a spus despre Alibec

Cosmin Contra este multumit de evolutia elevilor sai din aceast partida amicala si este incantat de faptul ca jucatorii au inteles si au pus in practica ceea ce el le-a transmis la antrenamente. Totusi, Contra le cere fotbalistilor putin mai multa concentrare in fata portii, fie ca este vorba de pasa decisiva, fie ca este vorba de finalizare.

Contra se felicita ca l-a adus pe Alibec la nationala. Fotbalistul Stelei a intrat in repriza a doua, pe final de meci, si a ratat doua ocazii importante. Chiar daca nu a marcat, Contra este sigur ca Alibec va reveni rapid la forma de altadata daca va avea aceeasi atitudine pe care a avut-o in aceste zile la lotul national.

Romania a aratat bine in meciul cu Turcia lui Mircea Lucescu, insa Contra isi tempereaza fotbalistii: "Daca jucam doar amicale, eram la multe Campionate Mondiale!"



"Sunt multumit, in primul rand de atitudinea. Le-am cerut sa aiba agresivitate, sa stam cat mai departe de poarta noastra. Cred ca am facut o prima repriza foarte buna. Cred ca ne mai lipseste putina atentie la finalizare, la ultima pasa. In general, sunt foarte multumit. Nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece. Suntem pe drumul cel bun. Putem sa avem atitudine, agresivitate, spirit de sacrificiu. Ma bucur ca au inteles acest lucru si e meritul lor pentru ca au produs aceasta schimbare.

Primul meu obiectiv a fost ca jucatorii sa vina de placere la echipa nationala. Bineinteles, sa-si asume responsabilitatea atunci cand imbraca tricoul echipei nationale. Da, incerc sa fac o atmosfera cat mai buna la nationala, sa inteleaga cat mai bine ce le transmit.

Toata lumea a avut agresivitate, toata lumea s-a batut, a alergat. Inclusiv Budescu, inclusiv Alibec atunci cand a intrat. Sunt sigur ca el isi reveni rapid daca va avea aceeasi atitudine pe care a avut-o la antrenamente si acum cand a intrat.

Sunt sigur ca rezultatele vor veni. Baietii trebuie sa revina cu picioarele pe pamant. Am fi fost la multe Campionate Mondiale daca se jucau doar meciuri amicale. Tot ce ati vazut in aceasta seara, o sa vedeti si in meciul cu Olanda. Sper sa realizez macar jumatate din ce a realizat Mircea Lucescu", a declarat Cosmin Contra pentru ProTV.