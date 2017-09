Anul FABULOS al lui Contra! Cum a reusit noul selectioner al Romaniei sa fie langa Zidane si Thierry Henry

Noul selectioner al nationalei Romaniei spera sa repete si in cariera de antrenor un an precum 2001 cand a fost votat in echipa FIFA a anului.

Cosmin Contra este noul selectioner al nationalei Romaniei, urmand sa fie prezentat oficial in aceasta seara. El are obiectivul de a se califica la Campionatul European din 2020, asa cum reusea ca jucator in 2000 si 2008. El a avut 73 de selectii si a inscris 11 goluri.

Cel mai bun an din cariera lui a fost si cel mai trist pentru echipa nationala. In 2001, Cosmin Contra era desemnat cel mai bun fundas dreapta din lume! El a reusit sa invinga legende precum Thuram sau Cafu si a intrat in formatia ideala alaturi de nume mari precum Beckham, Zidane sau Henry. In acel an, Contra a reusit sa ajunga in finala Cupei UEFA cu Alaves. Insa la nationala a venit cel mai crunt esec al carierei - infrangerea in fata Sloveniei la barajul pentru Mondialul din 2002.

"Daca punctul forte al lui Thuram este talentul defensiv, Contra este o amenintare ofensiva. Internationalul roman a fost unul dintre starurile lui Deportivo Alaves in basmul din Cupa UEFA unde au pierdut finala dramatic cu Liverpool, 4-5. Mai mult extrema decat fundas, el urca in flanc, driblingurile si centrarile lui fiind o caracteristica notabila a parcursului lui Alaves in competitie. Contra, cel a carui natura linistita in afara terenului arata o personalitate puternica, a plecat spre AC Milan in vara unde trebuie sa se adapteze" scria site-ul UEFA despre Contra.

Iata cum a aratat in 2001 votul pentru cel mai bun fundas dreapta din lume: Cosmin Contra (41.95%), Manuel Pablo García (Deportivo La Coruña si Spania) 40.88%, Lilian Thuram (Juventus FC si Franta) 12.83%, Willy Sagnol (FC Bayern München si Franta) 2.55%, Cafú (AS Roma si Brazilia) 1.69%

Iata cum a aratat echipa anului 2001:

Santiago Cañizares (Valencia CF), Cosmin Contra (Deportivo Alavés), Sami Hyypiä (Liverpool FC), Patrik Andersson (FC Barcelona), Bixente Lizarazu (FC Bayern München), David Beckham (Manchester United FC), Patrick Vieira (Arsenal FC), Zinedine Zidane (Real Madrid CF), Kily González (Valencia CF), Thierry Henry (Arsenal FC), David Trezeguet (Juventus FC). Antrenor: Gérard Houllier (Liverpool FC).