Contra-ataca! Noul selectioner a dezvaluit ce sistem va folosi Romania si a vorbit despre jucatorii pe care ii are in vedere: stelistul care l-a impresionat

Cosmin Contra a vorbit intr-un interviu acordat FRF TV despre filosofia sa de joc si despre jucatorii pe care ii are in vedere pentru echipa nationala.

Contra spune ca va folosi la nationala sistemul 4-2-3-1, dar nu garanteaza spectacolul. El este de parere ca prioritatea este aceea de a le reda tricolorilor increderea si entuziasmul.

"Personal, imi place 4-2-3-1. Nu pot sa promit ca o sa joc spectaculos, ceea ce promit e ca se va vedea o echipa cu alta atitudine si cu alta organizare. Cred ca avem jucatori care pot avea posesia. Voi incerca sa aduc si alti jucatori la nationala, dar in mare parte ma voi baza pe jucatorii care au fost convocati pana acum. Daca ii voi convoca inseamna ca am incredere in ei", a spus Contra.

Contra a spus ca, spre deosebire de Daum, nu tine cont de varsta fotbalistilor.

"Spania l-a chemat pe David Villa la 38 de ani", a mai spus el.

Noul selectioner spune ca apreciaza evolutiile lui Eric Bicfalvi din Rusia si ii place stelistul Dragos Nedelcu.

"Unul dintre jucatorii care sunt in forma este Bicfalvi. Marcheaza destul de des si este apreciat intr-un campionat precum cel al Rusiei. Din Romania, Baluta este intr-o forma foarte buna. Mitrita, care a trecut si pe la loturile de juniori si tineret, la fel. Imi place Nedelcu foarte mult, a crescut in ultimul timp. Alibec este un jucator care nu are constanta, face un meci bun, altul mai putin bun. Dar este un jucator foarte bun si il urmarim cu totii", a mai spus Cosmin Contra.