Contra a fost sa discute cu Radu Stefan si a dezvaluit ce i-a spus fundasul: "Nu cred ca sunt sanse mari sa se schimbe ceva"

Cosmin Contra s-a intalnit la Roma cu Radu Stefan si a avut o discutie cu fundasul de 31 de ani al lui Lazio. Selectionerul a fost insotit si de Adrian Mutu.

Radu Stefan a evoluat 77 de minute in AS Roma 2-1 Lazio, apoi s-a intalnit cu selectionerul Cosmin Contra. Cei doi au avut o discutie pe seama posibilei reveniri a fundasului la echipa nationala. La final, antrenorul a dezvaluit cateva dintre culisele discutiei.

"Am avut o discutie de vreo 20 de minute dupa derby. Era suparat ca au pierdut, dar el n-a jucat rau deloc. Am purtat un dialog deschis, am incercat sa-l imbarbatez, am vorbit despre cum se simte la Lazio in sistemul cu trei fundasi centrali, i-am spus si ca am nevoie de el la nationala.

Am incercat sa-l conving, dar acum depinde de el ce decizie va lua. I-am spus multe lucruri, dar, sincer, nu cred ca sunt sanse mari sa se schimbe ceva. Mi-a explicat ca au fost la mijloc si niste probleme medicale pe care le-a avut cand a venit la lot. S-a accidentat destul de rau", a spus Contra pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

La scurt, timp dupa discutia cu Radu Stefan, Contra a plecat spre Napoli, pentru a-l vedea pe Vlad Chiriches.

"Am vorbit circa jumatate de ora cu Sarri, inaintea antrenamentului. Mi-a spus ca e foarte multumit de Vlad, ca e un om pe care se bazeaza, dar concurenta e mare in lot. Toata lumea vorbeste la superlativ despre el. I-am transmis si eu ca mi-ar placea ca Vlad sa joace mai mult. Vom vedea", a mai spus Contra.