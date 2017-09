"Cine va purta numarul 10 la nationala?" Raspunsul dat de Cosmin Contra, dupa ce a decis sa nu-l mai cheme pe Maxim

Sub Contra vom avea un nou numar 10 la nationala. Noul selectioner nu l-a mai convocat pe Maxim. Nici Torje, Sapunaru si "Dodel" Tanase n-au prins lista lui Contra. In schimb, Lobont revine la nationala dupa 4 ani.

Contra a vrut sa-l ia secund pe Lobont la nationala si sa-l puna antrenor cu portarii.

"N-am carnet de antrenor si vreau sa mai apar", spune Lobont, care va implini 40 de ani in ianuarie.

"Am nevoie de Bogdan Lobont in rolul pe care il are el acum la Roma, Sa fie liant intre conducerea tehnica si jucatori", spune Contra.

Stanciu si Grozav se vor bate pe tricoul cu numarul 10, ramas liber dupa ce selectionerul a renuntat la Maxim.

"Vom vedea cine merita numarul 10, nu ma preocupa acum acest lucru", mai spune el.