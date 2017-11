Cel mai DUR mesaj primit de Lucescu: "Sunteti in tara dumneavoastra! Ar trebui sa ramaneti acolo!" Presa turca l-a facut praf pe "Il Luce" dupa amicalul cu Romania

Romania Turcia 2-0. Nationala condusa de Cosmin Contra a aratat bine in amicalul cu Turcia si a reusit sa castige confruntarea cu Mircea Lucescu.



Turcii au reactionat imediat dupa esecul de la Cluj. Ratarea calificarii la Campionatul Mondial, dar si prestatia per ansamblu a nationalei nu le dau prea multe sperante pentru viitor turcilor.

"Lucescu a renuntat la 10 nume fata de momentul in care a preluat echipa, a dat semnalul construirii unei noi echipe si a iesit pe teren cu un 11 intinerit. Nationala noastra nu a fost a aratat prezenta in lupta si am pierdut cu 2-0", au scris cei de la Fanatik.

"Statistica infricosatoare cu Lucescu! In doar 5 meciuri… Echipa nationala a castigat un singur meci cu Lucescu, din cele 5 disputate - 4 oficiale si unui amical”, a notat si Fotomac, in timp ce Milliyet a notat sec: "Echipa nationala a fost doborata de un jucator de la Karabukspor".

Cea mai dura reactie, de departe, ii apartine lui Nihat Kahveci. Fostul international turc a scris pe contul sau de Twitter: "Sunteti in tara dumneavoastra. Cred ca ar trebui sa ramaneti acolo, domnul meu".

Mai mult, pe retelele de socializare suporterii au inceput deja sa-i ceara demisia antrenorului roman.