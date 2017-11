"Ce stie Mutu? El habar nu are de joc". Piturca, atac la Mutu, noua mana dreapta a lui Contra la nationala

Victor Piturca, fostul selectioner al echipei nationale de fotbal, il critica pe Adrian Mutu, "mana dreapta" a lui Contra, dupa ce acesta din urma a spus ca infrangerea din meciul cu Olanda nu a fost atat de drastica precum cele din trecut.

Victor Piturca a lansat o declaratie dura la adresa fostului sau jucator, spunand ca "Mutu habar nu are de joc".



"Nu stiu ce a zis Adi Mutu. Nu are de unde sa stie Mutu ce e fotbalul ca si antrenor, pe banca. E mai greu pentru el sa vada jocul. El habar nu are de joc, pentru ca el era suparat atunci cand nu era pe teren atunci, probabil", a spus Piturca la TelekomSport.