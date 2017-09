"Ce mai este de spus dupa acest meci?!" Raspunsul lui Burleanu la revenirea in tara. Presedintele FRF cere "schimbare totala"

Muntenegru 1-0 Romania | Echipa nationala ingheie in genunchi campania de calificare si isi spulbera sansele cu doua meciuri inainte de final. Razvan Burleanu cere "schimbare totala in fotbalul romanesc".

Razvan Burleanu, presedintele FRF, a oferit azi-noapte o prima reactie dupa esecul nationalei din Muntenegru. Acesta a vorbit la sosirea pe aeroportul Otopeni - Henri Coanda.

"Absolut nimic nu mai poate fi spus. Dezamagire este cuvantul care defineste aceasta situatie.

Sincer, mai ales dupa primul meci, si conteaza foarte mult cum incepe o campanie de calificare...

Nu cred ca este locul aici, pe aeroport, dupa ce venim in urma esecului, sa gasim vinovatii. Cu totii suntem vinovati.



Nu am discutat cu stafful tehnic inca. Vom avea maine o discutie.

Dincolo de ultimele doua meciuri, avem nevoie de o schimbare totala in fotbal. Pentru ca trebuie sa ne uitam ce este de facut. Niste schimbari de suprafata nu pot ajuta fotbalul romanesc.

Daca ne intereseaza cu adevarat fotbalul romanesc, trebuie sa gandim in profunzime.

E nevoie de stadioane, de terenuri de antrenament, de conditii de pregatire pentru toti fotbalistii.

Noi am simtit intotdeauna ca se poate mai mult, la fel si fotbalistii, dar nu s-a putut pur si simplu. As evita sa vorbesc despre valoare. Cum am zis, fiind alaturi de ei (n.r fotbalisti), am simtit ca ei pot mai mult.

Cred ca daca ne-am fi implicat inca de acum 20 de ani si le-am fi oferit conditii mai bune fotbalistilor, am fi fost mai departe.



Am avut pretentii, altfel nu-l aduceam pe Christoph Daum in Romania", a spus Razvan Burleanu, presedintele FRF, la revenirea in tara.