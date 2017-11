"Ce ati facut cu sticla aia de palinca?" :)) Raspunsul genial dat de Contra

Contra e increzator ca poate duce Romania la Euro. Inceputul ii da aripi: doua victorii si un egal in Danemarca. Marti urmeaza testul cu Olanda, de pe National Arena.

Contra a primit un cadou TARE dupa victoria cu Turcia de la Cluj. La propriu. Antrenorul nationalei s-a ales cu o sticla de palinca din partea unui jurnalist din zona. Contra a pastrat cadoul si are de gand sa-l consume alaturi de jurnalisti, daca totul iese bine in campania pentru Euro 2020.

"Am trimis sticla la Timisoara. Era in sticla numele meu, data de la meciul cu Turcia. O sa o tin acolo ca amintire. Poate, peste cativa ani, o sa le dau si jurnalistilor din palinca aia. Am multa, ajunge pentru toata lunea. Nu e pentru 3-4 persoane. Trebuie sa facem trupa serioasa acolo", a spus Contra la Telekom Sport.