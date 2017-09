"Ce as pierde?! Trebuie sa-mi intreb nevasta, ea tine banii! NU E O PROBLEMA SA PLEC". Raspunsul lui Daum atunci cand a fost intrebat despre viitorul pe banca nationalei

Romania a incheiat in genunchi campania de calificare la Mondialul din Rusia. Nationala a cedat in Muntenegru cu 0-1 si va juca in ultimele doua partide, impotriva Kazahstanului si Danemarcei, doar pentru a spala rusinea ultimelor rezultate.

Selectionerul Christoph Daum a vorbit pe larg la finalul meciului de la Podgorica, in cadrul unei conferinte de presa. Acesta a spus ca vrea sa fie o parte a reconstructiei fotbalului romanesc si ca va discuta cu oamenii din conducerea FRF pe seama viitorului sau la carma primei reprezentative.

"Daca vom considera ca va fi mai bine fara mine, voi pleca, asta nu e o problema pentru mine. Am zis ca vreau sa fiu o parte din planul de reconstructie al fotbalului romanesc. Ok, n-a mers acum, pentru Cupa Mondiala, urmatorul pas e sa vedem care vor fi cele mai bune solutii pentru Euro. Mai intai pentru Nations Cup, apoi pentru preliminariile pentru Euro. Vom vedea", a spus Daum.

-Cine credeti ca e vinovat pentru aceasta infrangere?

"Imi iau partea mea de vina. Voi puteti sa spuneti ca eu sunt vinovat, pentru ca intotdeauna antrenorul este primul vinovat. Asa ca, da, eu sunt vinovatul", a spus Daum.

-Ce va faceti sa credeti ca sunteti o solutie pentru viitorul fotbalului romanesc?

"Cred ca e o explicatie de o ora si nu poate fi rezumata in cateva propozitii", a spus selectionerul".

-Cum ati putea rezuma experienta dvs. in fotbalul romanesc, tinand cont si de rezultatele din aceasta campanie?

"Si asta e un raspuns lung. Suntem intr-un proces de reconstructie si intr-un astfel de proces e nevoie de timp pana cand se vor vedea rezultatele positive. Lucrurile pot parea negative pe termen scurt, chiar daca unele decizii sunt bune.

Am invatat multe din despre aceasta tara minunata, despre oamenii minunati de aici. Si cred in viitorul acestei tari.

Si asta va rog – chiar daca eu plec, sa fiti alaturi de tara asta intr-un mod in care fotbalul poate respira. Nu il sufocati numai cu critici si cu lucruri negative", a adaugat Christoph Daum.



-Trebuia sa castigam in seara asta, ca sa mai avem sanse de calificare. La 0-0 l-ati inlocuit pe Andone cu Baluta si ati continuat sa jucati fara un varf classic. Care a fost logica tactica din spatele acestei decizii?

"Am vrut sa avem un asa zis numar 9 fals. Pentru ca Florin nu prea s-a descurcat in fata fundasilor masivi.

Am vrut sa am un jucator mai micut. Nu luati comparatia asta mot a mot, dar stiti cum joaca Messi. Asta a fost ideea din spatele deciziei, in fata unor jucatori masivi am vrut sa avem jucatori mai micuti si mai flexibili. Sa joace cum o face el la Craiova, cum a facut-o si in meciul cu Milan.

Am vrut sa il pun in valoare si pe Bogdan Stancu, sa intre in centru.

Florin a muncit mult, dar nu a putut sa treaca de fundasii lor. Asa ca am vrut sa avem mai multa prospetime.



Nu aveam pe banca un numar 9, asa ca am luat decizia aceasta de a juca cu un numar 9 fals.

Asa cum joaca multe echipe. Si Germania a luat Cupa Mondiala cu aceasta tactica, cu Mario Gotze in pozitia asta.



Ok, e un inceput, sa incercam sa implementam lucrurile astea", a mai spus Daum.

-Aveti in contract vreo clauza care sa specifice ca daca plecati acum, trebuie sa platiti vreo clauza Federatiei Romane de Fotbal?

"Tu imi prezinti contractul tau de munca?! E un joc, trebuie sa scoatem toti contractele pe masa si sa vedem toate clauzele? Sau respectati intimitatea unor astfel de clauze? Asta e de fapt intrebarea. Aveti contractele tuturor antrenorilor cu care vorbiti. Ale ministrilor? Ce vreti de fapt?", a spus selectionerul.

-Cati bani ati pierde daca ati pleca acum de la nationala?

"Cred ca a fost un contract care a aparut in media si care era fals. Ce as pierde? Hmmm… Trebuie sa imi intreb nevasta, ea e responsabila cu banii in familia noastra. Sa o intreb pe ea sa ne spuna exact. Dar acum e ocupata, sorry", a incheiat tehnicianul german.