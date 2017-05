Ce a raspuns selectionerul Daum cand a fost intrebat daca pleaca in cazul unei infrangeri cu Polonia

Daum intarzie sa semneze noul contract cu Federatia.

I s-a propus sa ramana la nationala, dar asteapta meciul din Polonia. Cu Chile, pe 13 iunie, la PRO TV, putem avea un nou selectioner. Daum are contract pana-n 2018, dar poate renunta daca pierde in Polonia.

Reporter: Va ganditi sa ramaneti la nationala indiferent de rezultatul acestui meci?

Christoph Daum: In acest moment as spune da!

"Cred ca domnii Piturca si Iordanescu n-au avut la un loc un asemenea salariu. Pentru noi este un esec foarte mare sa nu ne calificam la un Campionat Mondial" spune Ionel Ganea.

"Daca am pupa cam tot ce inseamna Sfanta Paraschieva, Sfantul Dumitru, Sfantul Mina si cam tot ce inseamna moaste, am avea sanse. Pe fotbal, in niciun caz" crede Mihai Bobonete.