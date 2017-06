"Castigam sigur, Burleanu va avea o mare surpriza!" Decizia de ULTIMA ORA luata de Generatia de Aur

"Generatia de aur" s-a reunit la Cardiff, la finala UEFA Champions League.

"Generatia de aur", reunita la Cardiff cu ocazia finalei UEFA Champions League, la invitatia lui Ionut Lupescu, a luat decizia de a se implica in lupta pentru sefia FRF.

Planul de campanie, pentru alegerile din primavara anului viitor, a fost dezvaluit la Sport.ro de Pompiliu Popescu, medicul si "parintele spiritual" al Generatiei de Aur.

"Vom anunta trei candidati din partea Generatiei de Aur. Nu va fi unul singur, pentru a nu-i da prilejul lui Burleanu sa atace o singur "tinta". Probabil in toamna, cand se va intra in linie dreapta, vor fi anuntate numele."

"Sunt doua nume pe care le avem pana acum, si va mai fi un candidat surpriza. Suntem convinsi ca vom castiga alegerile, Razvan Burleanu trebuie sa plece, pentru ca fotbalul romanesc este intr-o prapastie in care n-a mai fost vreodata, in toata istoria.", a spus Pompiliu Popescu la Ora exacta in sport.

Pompiliu Popescu nu a pronuntat numele celor care isi vor anunta candidatura, dar a specificat faptul ca Gica Hagi nu va intra in cursa pentru sefia FRF.