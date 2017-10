"Cand a plecat, Daum mi-a spus sa le transmit un mesaj baietilor". Dezvaluirea lui Chiriches si ce spune despre viitorul nationalei

Danemarca 1-1 Romania | Echipa nationala a incheiat cu un rezultat de egalitate campania de calificare la Mondial. Romania termina grupa pe locul 4. Vlad Chiriches a vorbit si el la finalul partidei.

"Cred ca am reusit un joc bun in aceasta seara, suntem fericiti ca am reusit si un rezultat ok, un rezultat muncit. Am aratat spirit de sacrificiu, motivatie, ceva nou. Speram sa continuam pe acest drum.



E dezamagirea mare ca nu am reusit sa mergem la Mondial, dar cred ca incepe o noua etapa la echipa nationala si treubie sa continuam pe acest drum.

Obiectivul este sa mergem la EURO 2020 si trebuie sa obtinem asta. Trebuie sa jucam din ce in ce mai bine, sa castigam meciuri.

Nu a fost sa fie, e greu sa spun acum ce nu a mers. Nu am inceput campania extraordinar. Poate daca am fi batut Muntenegru la Cluj, am fi avut alt moral. Acum trebuie sa ne concentram pe ce avem de facut mai departe.

Trebuie sa progresam, astazi am jucat cu doi atacanti, nu aveam nimic de pierdut, a fost bine.

Nu ma astept sa primim un mesaj de la domnul Daum. Cand a plecat, dansul mi-a spus ce sa le zic baietilor, a fost un mesaj de bine", a spus Vlad Chiriches, capitanul Romaniei.