CALIFICARE! Romania Under 19 a invins Rusia si va juca in Turul de Elita! Imagini senzationale in vestiar dupa meci

Nationala Under 19 a reusit o performanta extraordinara!

Reprezentativa U19 a Romaniei a invins Rusia, scor 2-1, in cea de-a doua partida a calificarilor pentru Campionatul European -Finlanda 2018. in urma acestei victorii, tricolorii s-au calificat la turul de elita de pe primul loc in grupa 10, cu o etapa inainte de incheierea calificarilor.

Pentru Romania au inscris Olimpiu Morutan (62) si Alexandru Matan (70). In ultima partida a calificarilor, tricolorii vor intalni reprezentativa similara a Gribraltarului, partida programata marti, 14 noiembrie, de la ora locala 16.00, pe stadionul Pankritio din Heraklion.

In prima partida a calificarilor, Romania a invins cu 2-1 Grecia, in urma golurilor inscrise de Olimpiu Morutan si Andrei Sintean.

Echipa Romaniei la victoria cu Rusia:

Vlad - Harut, Screciu, Dima, Trusescu (81 Berci) - Boboc (66 Moldoveanu), Dragomir. - Morutan, Matan (76 Baluta), Micovschi - Santean;

Rezerve: Costache - Neciu, L. Gheorghe, Merloi, Vidrasan, Podina;

Sursa: News.ro



Adi Mutu a postat pe internet un clip in care a aratat bucuria jucatorilor din vestiar dupa calificarea la turneul de elita!