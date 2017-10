Burleanu le-a raspuns contestatarilor: "Comportamentul galeriilor nu il vrem pe stadioane!" Ce a spus despre Daum si Contra

Romania 3-1 Kazahstan / Razvan Burleanu a dat o replica dura suporterilor care au contestat Federatia.

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a vorbit dupa partida dintre Romania si Kazahstan despre protestul fanilor la adresa Federatiei, dar si despre plecarea lui Daum si debutul lui Cosmin Contra.

"Intotdeauna staff-ul tehnic este in masura sa decida ce jucatori merita sa fie convocati si nu noi, cei administrativ. Avem potential, acum nu trebuie sa fim prea entuziasmati. Trebuie sa ne bucuram ponderat. Urmeaza 2 meciuri amicale in noiembrie, in martie, si apoi in toamna viitoare incepe Liga Natiunilor.



Cosmin Contra este o alegere inspirata, intotdeauna cand castigi esti cel mai bun. Dar intotdeauna este loc de mai bine. Trebuie sa vedem si lucrurile bune lasate de mandatul lui Christoph Daum, au fost 3 jucatori buni in aceasta seara care au confirmat din nou: Ganea, Benzar si Marin. Galeriile au fost suparate pentru ca au solicitat un numar foarte mare de bilete si nu am facut-o. Sa o spunem pe sleau: dorim sa vina mai multe familii pe stadioane si limbajul folosit uneori si comportamentul nu este ceva ce vrem noi in fotbalul din Romania.



Vom mai merge si pe alte stadioane din Romania, cu siguranta" a spus Razvan Burleanu la Digi Sport.