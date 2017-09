Burleanu, dezvaluiri despre viitorul selectioner! Ce spune despre DEMISIE si cine ii decide viitorul lui Daum

Razvan Burleanu explica in ce conditii se poate produce despartirea de Christoph Daum inainte de ultimele doua meciuri ale nationalei din actualele preliminarii.

Burleanu isi reproseaza numirea lui Daum, dar spune ca germanul si-a facut treaba profesionist la nationala. Burleanu nu crede ca are niciun motiv sa-si dea demisia din functia de presedinte al FRF. Comisia tehnica va decide luni daca Daum pleaca sau nu inainte de finalul contractului sau.

"Cred ca la fiecare campanie trebuia sa-i cereti demisia lui Mircea Sandu. A avut vreun merit domnul Sandu pentru calificarile pe care le-a obtinut nationala? Cred ca toti ne-am fi dorit astazi o generatie de exceptie. Vina este a noastra, a tuturor. Vina mea e, probabil, desemnarea lui Christoph Daum si necalificarea la Campionatul Mondial. Dar cred ca exista asteptari nerealiste! Unde jucau jucatorii in 1998 si unde joaca astazi? Unde erau cluburile atunci si unde sunt astazi. N-am nicio lista de posibili selectioneri. M-am gandit la nume, dar nu am nicio lista", a spus Burleanu la Digisport.

"Nu am mandat pentru a negocia o despartire de Daum. In precedentele intalniri, Comisia Tehnica a decis sa ii dam credit. Asadar, in acest moment nu pot sa discut cu selectionerul despre o reziliere. Dincolo de lipsa rezultatelor, din punctul meu de vedere Daum este un profesionist. In fotbal se intampla asta: poti sa nu ai rezultate. Luni are loc o intrunire a Comisiei Tehnice si vom sti atunci mai multe.

Atunci pot sa spun ce se va intampla. Nu exista o clauza de reziliere a contractului. Daca i se incheie contractul azi, trebuie sa ii dam bani pentru perioada ramasa. E ca la orice contract de munca pe o perioada determinata. Niciun antrenor nu a avut clauza de reziliere in contract.

Nici Iordanescu, nici Daum. Nu pot sa spun acelasi lucru despre ce am mostenit din precedentul mandat la FRF. Era vorba de o clauza de un milion de euro. Cand l-am propus pe Daum, m-am consultat cu oameni de fotbal. Atat din interiorul tarii, cat si din afara", a explicat Burleanu.