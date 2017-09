Burleanu, atac la Becali: "Nu mai facea scandal daca putea sa faca primul 11 si schimbarile la nationala"

Razvan Burleanu iese la atac, dupa ce a fost criticat de Gigi Becali.

Becali l-a criticat dur pe Razvan Burleanu, iar FRF l-a suspendat timp de 6 luni pe patronul Stelei.

Burleanu spune acum ca Becali nu ar fi atacat nationala, daca putea sa faca el echipa de start si schimbarile.



"In momentul in care am venit cu propunerea unui selectioner strain in fata conducatorilor din Liga 1, acestia nu s-au prezentat la sedinta. Ati dori sa ma consult cu Gigi Becali? Comitetul Executiv a votat numirea lui Daum. Presedintele federatiei vine cu propunerea, iar CEx voteaza.

N-am fi avut un scandal mediatic daca primul 11 al echipei nationale ar fi fost facut de Gigi Becali sau daca ar fi putut sa faca ce schimbari vrea el. Pana in 2014, reprezentantii "clanului" Becali" au avut influenta la echipa nationala. Credeti ca Gigi Becali ar mai fi facut scandal daca putea influenta numirea noului selectioner?", a atacat Burleanu la Digi.