Burleanu a confirmat venirea lui Mutu la FRF: "Are deja biroul pregatit!" Ce rol va avea

Adrian Mutu o lasa pe Dinamo pentru FRF.

Razvan Burleanu a confirmat la revenirea in tara ca s-a inteles cu Mutu pentru un post in cadrul FRF. Mutu se va afla in subordinea lui Mihai Stoichita, insa va lucra pe partea de relatii internationale.



"Urmeaza sa va comunicam oficial in urmatoarele zile pe marginea venirii lui Adrian Mutu la FRF. I-am facut o oferta si asteptam un raspuns din partea lui. Daca a spus ca marti va veni la Federatie, atunci este foarte bine, asta ne si dorim. Are deja biroul pregatit, bineinteles”, a spus Razvan Burleanu.

Burleanu se felicita dupa ce l-a numit pe Contra selectioner.

"Toate cele 4 puncte obtinute in aceste doua meciuri reprezinta o speranta pentru un nou inceput la echipa nationala. Uitandu-ne la aceste doua meciuri vedem o alta determinare, o alta abordare si un suflu nou pe care Cosmin Contra a reusit sa-l aduca la echipa nationala. In mod cert vedem si lucruri mai putin bune care trebuie corectate. E posibil ca problema cu celalalt selectioner sa fi fost comunicarea" a mai declarat presedintele FRF la sosirea in tara.