Budescu a vorbit despre marele regret din 2017: nationala! "De asta nu am fost convocat! Nu am vorbit niciodata cu domnul Daum!"

Constantin Budescu a fost convocat la nationala dupa plecarea lui Christoph Daum si a fost decisiv in primul sau meci cu Contra.

Constantin Budescu a reusit 2 goluri pentru nationala in 2017, insa a jucat doar in 2 partide, dupa venirea lui Cosmin Contra pe banca Romaniei. Jucatorul Stelei da vina pe fostul selectioner, Christoph Daum, pentru faptul ca nu a jucat in prima parte a preliminariilor.

"Nu am vorbit niciodata cu domnul Daum! Nu doar cu dansul, nu am vorbit cu nimeni despre neconvocarile mele. A fost decizia lor sa nu ma cheme! Asa cum am mai spus, de fiecare data eu o sa-mi fac treaba la echipa de club cat mai bine,iar la echipa nationala voi merge mereu cu placere. Fiecare antrenor are strategia lui, iar el asa a gandit atunci...



Aveam multi antrenori romani valorosi care puteau si meritau sa antreneze la echipa nationala! Nu stiu daca era nevoie sa vina un strain. Nu eram in vizorul oamenilor de acolo. Aveau alte criterii pe care selectionau... Nu erau doar criteriile fotbalistice. Cred ca si din cauza asta eu n-am fost acolo.



Asa cum am spus, erau si alte criterii de care cei de acolo tineau cont. Acum totul s-a schimbat si ma bucur ca s-a intamplat asa. E cea mai importanta schimbare. Chiar una majora" a spus Constantin Budescu pentru Gazeta.