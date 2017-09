BREAKING NEWS | FRF l-a concediat pe Daum. Comunicatul dat de conducere in urma cu putin timp

Federatia Romana de Fotbal a anuntat despatirea de Christoph Daum prin intermediul unui comunicat bilingv. FRF a anuntat despartirea in limba romana, dar si in germana.

"In urma recomandarii Comisiei Tehnice a Federatiei Romane de Fotbal, presedintele Razvan Burleanu si selectionerul Christoph Daum au convenit incetarea colaborarii inaintea ultimelor doua partide din preliminariile CM 2018, cu Kazahstan si Danemarca. Acordul partilor isi va produce efectele dupa validarea acestuia de catre Comitetul Executiv, conform prevederilor statutare in vigoare.



Ceilalti membri ai staff-ului echipei nationale isi vor continua activitatea pana la numirea unui nou selectioner, care va decide asupra noii echipe tehnice.



Federatia Romana de Fotbal ii multumeste domnului Daum pentru colaborarea din ultimele 15 luni. Experienta domniei sale in managementul fotbalului profesionist a fost foarte valoroasa. La echipa nationala au fost impuse standarde inalte in ceea ce priveste metodologia pregatirii fizice, conditiile de pregatire, disciplina sportiva, nutritia, recuperarea medicala, pregatirea mentala, integritatea, comunicarea. Toate aceste elemente sunt absolut necesare pentru obtinerea marilor performante in fotbal. Din pacate, nu au fost suficiente pentru a aduce suporterilor romani bucuria calificarii la Campionatul Mondial din Rusia.

Federatia Romana de Fotbal ii doreste succes domnului Daum in activitatea sa viitoare", se arata in comunicatul FRF.

FRF a dat un comunicat si in limba germana.