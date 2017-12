ULTIMA ORA | Contra ia in calcul sa convoace un jucator retras de la nationala: "Il voi chema daca voi avea nevoie!"

Selectionerul Cosmin Contra a declarat ca ia in calcul sa convoace la echipa nationala un jucator care si-a anuntat in mod oficial retragerea de sub "tricolor".

Este vorba despre Lucian Sanmartean, jucator care s-a retras in mod oficial de la echipa nationala la meciul amical cu Chile din vara.



"Daca vom avea nevoie de Sanmartean, il vom convoca", a declarat Cosmin Contra la ProX.

Ideea lui Contra ar putea prinde contur in realitate in contextul in care in luna septembrie Lucian Sanmartean si-a anuntat retragerea completa din activitatea, dar acum a revenit asupra deciziei si joaca pentru FC Voluntari.