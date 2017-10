Becali face NOUA ECHIPA a Romaniei si il lauda pe Contra: "A scos un rezultat mare!". Jucatorii pe care vrea sa-i vada la nationala

Danemarca 1-1 Romania | Echipa nationala incheie cu o remiza campania de calificare la Mondialul din Rusia. Eriksen, pentru danezi, respectiv Deac, pentru Romania, au punctat pe Parken.

Gigi Becali, patronul FCSB, are cuvinte de lauda la adresa lui Contra dupa 1-1 la Copenhaga. Acesta este de parere ca noul selectioner a scos maximum din cele doua meciuri si spune ca Romania lui Contra va arata mult mai bine in viitor.

"Contra a jucat si el ce a putut, cu marfa pe care a avut-o. In viitor o sa vedeti, insa, altceva. Cine crede ca sunt subiectiv, sa-i fie de bine.

In viitor ii vom avea pe Nedelcu, pe Coman, pe Man, pe Alibec, pe Benzar, care astazi a fost suspendat.



La nivel inalt conteaza cel mai mic detaliu, iar noi astazi nu am avut fundasul dreapta de meserie.

Pe viitor vor fi 5 schimbari, iar eu cred selectionerul le va face, pentru ca nu mai poate juca cu Hoban si Pintilii.

Contra a luat o echipa din mers si a facut patru puncte in doua meciuri. A scos astazi un egal bun in Danemarca, e mare lucru, eu vreau sa vad partea plina a paharului.

Daca era Contra de la inceput, acum eram calificati. Era greu locul 1, dar nu era exclus! Polonia nu e o echipa extraordinar de mare, care sa nu poata fi invinsa!

Nu mi-a placut Budescu asa mult. El nu e un jucator de munca, deci daca vrei sa zici ca a jucat bine, inseamna ca trebuie sa fi marcat gol. Astazi nu a dat gol.

Contra este un om foarte bun, de buna credinta. Eu nu-l cunosc asa bine, dar zic din ce am vazut si eu la TV. Apoi, e roman si nu are aerele lui Daum. Nu in ultimul rand, el nu a fost niciodata asa un mare dinamovist, pai uitati-va ca a luat un singur jucator de la Dinamo la nationala", a spus Gigi Becali la SPECIAL, IN DIRECT la Pro X.