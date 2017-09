Becali a reconstruit deja nationala :)) "Astia 6 trebuie sa fie titulari, pe restul sa ii aleaga viitorul selectioner"

Vezi ce jucatori "de zeci de milioane" are Romania in jurnalul de sport de la ProTV, de la 20:00.

Gigi Becali a criticat conducerea FRF pentru esecul campaniei de calificare, dar si pe selectionerul Daum. Patronul Stelei spune ca folosirea lui Gaman la centru, sau a lui Baluta in atac nu au fost cele mai bune idei.

Becali are si o lista cu viitorii titulari ai nationalei, toti de la Steaua, bineinteles. Benzar in aparare, Nedelcu si Budescu la mijloc si Coman, Man si Alibec in atac sunt necesari in viitoarea echipa, considera Becali.

"Florinel Coman, Nedelcu, Man, pe ei ii stiu eu de la mine, care sunt jucatori de inalta clasa, Alibec, Budescu, care sunt jucatori de inalta clasa, Benzar fundas dreapta, ceilalti sa-i aleaga viitorul selectioner.

Sunt jucatori mari care rivalizeaza cu jucatorii de zici de milioane de euro, Coman, Nedelcu, Man si Benzar. Benzar e unul dntre cei mai buni fundasi dreapta din Europa. O sa l fac eu pe Coman cat mai curand Mbappe.", a spus Becali pentru Pro X.