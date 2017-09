Avem o nationala atat de buna? Cei mai buni pasatori din Europa nu au prins lotul lui Contra

Cosmin Contra a facut prima selectie la nationala.

Contra a facut cateva schimbari importante la nationala si a adus o parte din jucatorii ignorati de Christoph Daum.

Contra a decis sa le dea o sansa unor jucatori precum Alex Ionita II de la Asrtra, Nicusor Bancu de la Craiova sau Mihai Balasa de la Steaua, insa i-a lasat acasa pe Dennis Man si Denis Alibec de la Steaua. Cei doi jucatori sunt cei mai buni pasatori ai Stelei in Europa in acest sezon, cu 4 reusite.

Chiar daca are doar 19 ani, Man este intr-o forma excelenta si chiar cel mai bun jucator al Stelei in ultimele partide. Man a intrat la pauza partidei cu Lugano si a contribuit decisiv la intoarcerea de scor. Man a pasat decisiv si in derby-ul cu Dinamo, la reusita lui Momcilovici.

Lotul convocat de Contra



Portari: Ciprian Tatarusanu (Nantes, 46/0), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruna, 25/0), Bogdan Lobont (AS Roma, 85/0), Florin Nita (FCSB, 0/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 9/0), Sergiu Hanca (Dinamo, 3/0), Cosmin Moti (Ludogorets, 11/0), Vlad Chiriches (Napoli, 49/0), Dragos Grigore (Al-Sailiya, 28/0), Mihai Balasa (FCSB, 0/0), Iasmin Latovlevici (Galatasaray, 12/0), Cristian Ganea (FC Viitorul, 2/0)

Mijlocasi: Mihai Pintilii (FCSB, 37/1), Ovidiu Hoban (CFR Cluj, 27/1), Razvan Marin (Standard, 8/1), Eric Bicfalvi (FC Ural, 4/0), Nicolae Stanciu (Anderlecht, 16/6), Alexandru Chipciu (Anderlecht, 30/4), Alexandru Baluta (CSU Craiova, 3/1), Gheorghe Grozav (Karabukspor, 15/3), Nicusor Bancu (CSU Craiova, 0/0), Constantin Budescu (FCSB, 4/2), Alexandru Ionita (Astra, 0/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 11/0)

Atacanti: Florin Andone (Deportivo La Coruna, 17/1), Claudiu Keseru (Ludogorets, 18/5), Bogdan Stancu (Bursaspor, 52/14)